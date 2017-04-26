Курс доллара на сегодня, 26 апреля 2017: эксперты объяснили рекордное падение доллара и дали прогноз на май

Курс валют на сегодня, 26 апреля 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня, 26 апреля 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 26 апреля 2017, ЦБ РФ

ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 26 апреля 2017 на 23 копейки - до 55,84 рубля, курс евро на сегодня также был понижен - на - на 5 копеек, до 60,79 рубля.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Эксперты констатируют, что рубль продолжает стремительно укрепляться по отношению к доллару. Накануне американская валюта опустилась на рекордно низкий уровень с 2016 года благодаря росту цены на ужшкммт нефть.

По мнению аналитика Ивана Копейкина, на снижение доллара влияют также и другие причины.

"Основная причина – это снижение рисков дальнейшего развала Евросоюза, и то, что во Франции побеждает кандидат, который не планирует выход Франции из ЕС. Это сегодня повышает спрос на рубль", - приводит его слова Nation News.

Он также отметил рост цен на нефть: "черное золото", по его словам, двигает рубль к новому максимуму.

"К тому же у нас очень высокие процентные ставки по облигациям, это тоже играет на укрепление рубля. Но, на мой взгляд, в ближайшие несколько месяцев произойдёт отскок, к 58 рублям, например. Причинами для этого будут ужесточение кредитной политики в США, повышение ставок, цены на нефть. Компании довольно быстро наращивают производства", - добавил эксперт.