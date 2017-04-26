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YouTube шокирован ВИДЕО рокового банджи-прыжка туристки с моста в Боливии

Опубликовано 25.04.17 22:20 YouTube шокирован ВИДЕО рокового банджи-прыжка туристки с моста в Боливии

Очевидцы запечатлели на видео и выложили на Ютуб неудачный прыжок боливийской туристки с моста, которая захотела приобщиться к миру экстрима.

В Боливии разбилась насмерть туристка, согласившаяся поучаствовать в банджи-джампинге (прыжки с моста на канате). Трагический инцидент, который сняли очевидцы, произошел на заброшенной дороге Санта Крус — Кочабамба.

На кадрах записи видно, как девушка, пройдя короткую подготовку к прыжку, встала на перила в совершила прыжок вниз. Однако, что-то пошло не так и во время прыжка туристка не зависла на канате, а буквально шлепнулась в реку ужшкммт под мостом. По словам очевидцев, после падения девушка пролежала около получаса на земле, едва подавая признаки жизни. Вскоре прибывшие медики забрали ее в больницу.

На YouTube появилось ВИДЕО рокового банджи-прыжка туристки с моста в Боливии 

Отмечается, что экстремальный аттракцион был организован местными профессионалами — компанией Andean Treck. Они признали, что инцидент произошел вследствие ошибки инструкторов и пообещали разобраться в ситуации. Примечательно, что позднее там сообщили, что прыгунья жива и пообещали показать ее публике в доказательство своих слов. Однако тот факт, что девушку так никто и не увидел, дал повод СМИ сообщить о ее смерти.

В клинике, куда ее госпитализировали, отказались давать комментарии, сославшись на врачебную тайну. Полиция также не стала давать никаких пояснений.
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