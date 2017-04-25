В Тайланде отец повесил в прямом эфире годовалую дочь и покончил с собой

Между тем в Швеции посадили мигрантнов за групповое изнасилование в прямом эфире.

Житель тайской провинции Пхукет Вутисан Вонгталай убил свою 11-месячнцю дочь в прямом эфире в Facebook. Разделавшись с младенцем, мужчина покончил с собой перед камерой смартфона.

Как пишет "Лента.Ру" со ссылкой на источник Reuters, полицию вызвали друзья погибшего. По данным следствия, незадолго до трагедии, мужчина поссорился с матерью ребенка. Его тело было обнаружено недалеко от места происшествия, там же находился смартфон, при помощи которого он ужшкммт вел трансляцию преступления.

Отметим, что ролики с произошедшим до удаления их администрацией Facebook посмотрели более 350 тысяч раз. На кадрах было видно сначала, как мужчина обматывает петлю вокруг шеи дочери, затем — как он сбрасывает ее с крыши заброшенного здания.

Между тем в Швеции посадили двоих мигрантов из Афганистана и выходца из Ирана за групповое изнасилование в прямом эфире. Соответствующее решение вынес окружной суд шведского города Уппсала.

Обвиняемые были приговорены к различным срокам заключения и штрафу в 36,7 тысячи долларов. Так, автор видео и один из его сообщников получили по шесть месяцев лишения свободы, еще один фигурант — два года и четыре месяца тюрьмы.

Напомним, полиция Уппсалы задержала преступников в конце января после жалобы пользовательницы Facebook на трансляцию изнасилования в одном из закрытых сообществ в соцсети. Стражи порядка ворвались в квартиру злоумышленников и обнаружили изнасилованную ими 30-летнюю женщину без сознания и в состоянии сильного алкогольного опьянения. В момент ареста мужчины готовились снимать второе видео с жертвой.