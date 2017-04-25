На YouTube опубликовано видео "летающего автомобиля" от основателя Google

Необычное средство передвижения, видео которого запечталено на Ютуб, продемонстрировал основатель Google Ларри Пейдж.

На видеохостинге YouTube появилось видеодемонстрация "летающего автомобиля", создателем которого является американская компания Kitty Hawk, финансируемая одним из основателей Google Ларри Пейджем. В компании заверяют, что продажи транспортного средства начнутся в конце года, однако его стоимость пока не известна.

"Мечты сбываются. В один прекрасный день я сяду в свой Kitty Hawk Flyer и полечу легко и быстро", - заявил миллиардер Ларри Пейдж (Larry Page).

Прототип похож на большой мультикоптер, летает над водой, поднимается на 10 метров. Но серийные образцы ужшкммт наверняка смогут летать выше и над любой поверхностью. Аппарат, работающий на электротяге, весит около 100 килограммов и рассчитан на одного пассажира. Flyer работает на электротяге и развивает скорость до 40 километров в час. По словам создателей аппарата, для управления Flyer не нужно никаких лицензий, так как аппарат относится к сверхлегким воздушным судам.

На YouTube опубликовано ВИДЕО "летающего автомобиля"

Старт продаж запланирован на конец 2017 года, однако с конечной стоимостью сами создатели еще не определились. Известно лишь, что фирма-производитель предлагает скидку в 2 тысячи долларов тем, кто вступит в клуб будущих пользователей Kitty Hawk Flyer и заплатит вступительный взнос в 100 долларов. За эти деньги обещают обучению пилотированию и тест-драйв.