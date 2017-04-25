Связанная с "Аль-Каидой" группировка взяла ответственность за теракт в Петербурге

Взрыв в городской подземке унес жизни 16 человек.

Связанная с «Аль-Каидой» террористическая группировка «Батальон имама Шамиля» взяла на себя ответственность за теракт в Петербурге, сообщает Лайф со ссылкой на данные SITE.

В опубликованном заявлении террористы пригрозили новыми атаками и сказали, что взрыв был местью за действия России в Сирии, Чечне и Ливии. Также боевики потребовали от России «прекратить вмешиваться в дела мусульманских стран или придется платить кровью». Нападение было совершенно группировкой «Катиба аль-Имам Шамиль» по ужшкммт указанию главы «Аль-Каиды» Аймана аль-Завахири. Отмечается, что исполнителем теракта был Акбаржон Джалилов.

Напомним, теракт в метро Петербурге произошел 3 апреля. Его жертвами стали 16 человек, в том числе предполагаемый исполнитель теракта Акбаржон Джалилов. Взрыв произошел в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт».

17 апреля ФСБ сообщила о задержании Аброра Азимова — предполагаемого организатора теракта. По делу о теракта был также задержан его брат Акрам.

Директор ФСБ Александр Бортников заявлял, что заказчик теракта установлен, добавив, что подробности о нем ведомство «сообщит дополнительно».