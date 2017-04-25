ДНР: на Донбасс прибыли американские военные инструкторы

Между тем Лавров ответил на предложение Порошенко ввести миротворцев в Донбасс.

На Донбасс прибыли американские инструкторы для проверки состояния украинских войск. Об этом со ссылкой на разведку ДНР сообщил представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин, передает "Звезда".

«По данным наших источников, отмечено прибытие в расположение частей, находящихся в зоне так называемой АТО, военных инструкторов из США с целью участия в проверке переданного ранее военного имущества» - отметил Басурин.

Басурин добавил, что это является «не ужшкммт единственной целью приезда американцев». По данным разведки ДНР, в 92-й отдельной механизированной бригаде проводится проверка готовности соединения к ведению боевых действий. Также, по словам Басурина, оцениваются результаты работы в этой бригаде других военных инструкторов.

Между тем министр иностранных дел России Сергей Лавров и генсек ОБСЕ Ламберто Заньер обсудили в Москве работу миссии ОБСЕ. Как сообщили в пресс-службе МИД РФ, стороны заявили о необходимости тщательного расследования подрыва автомобиля миссии, при этом речи о введении миротворцев не идет, сообщает "Росбалт".

Важнейшим условием эффективности специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе (СММ) должно стать обеспечение безопасности членов этой миссии, также заявили Лавров и Заньер. Без итогов расследования, основанных на непреложных фактах, судить о случившемся нельзя, считает Лавров.

«Делать выводы о том, что там произошло, могут только специалисты. Была ли это мина, оставшаяся с прежних времен, либо управляемый фугас — необходимо, чтобы была установлена истина. Если имело место злоумышленное деяние, виновные должны понести наказание», — сказал дипломат.

По словам главы МИД РФ, требования президента Украины Петра Порошенко ввести в Донбасс миротворцев Лавров нацелены на то, чтобы «снять с себя ответственность за подпись, которую он поставил под Минскими договоренностями». Дипломат подчеркнул, что подобные действия должны быть основаны на дополнительных соглашениях, для которых необходимо согласие всех сторон, в частности, повстанцев. А от контакта с ними Порошенко, по словам Лаврова, уклоняется.

«Любой инцидент еще задолго до того, как будет предпринята даже попытка его расследовать, будет использоваться для того, чтобы отвлекать внимание от Минских договоренностей. Ни о каких миротворцах в них речь не идет, зато поддерживается роль СММ ОБСЕ», — напомнил Лавров.

Российский министр еще раз прямо обвинил Киев в невыполнении договоренностей. "Ничего из того, что обязана сделать украинская сторона, украинское правительство не сделало под разными предлогами", — заявил Лавров, слова которого приводит РИА Новости.