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Charlie Hebdo поглумился над женой Макрона (ФОТО)

Опубликовано 25.04.17 17:57 Charlie Hebdo поглумился над женой Макрона (ФОТО)

24-летняя разница в возрасте супругов стала поводом для издевательства со стороны сатирического еженедельника.

Скандально известный французский еженедельник Charlie Hebdo не смог устоять перед темой выборов президента Франции. На этот раз целью карикатуристов стал кандидат на высокий пост Эммануэль Макрон и его жена Бриджит.

Спустя сутки после первого тура выборов на сайте Charlie Hebdo появилась карикатура с подписью:"Макрон - фаворит. Дождь из голосов поддержки". На переднем плане - его жена, за ней он сам. "Надень свою (непромокаемую куртку) K-Way, мой ужшкммт котенок", - обращается Бриджит к Эммануэлю.

Как отмечает РИА Новости, Бриджит старше Макрона на 24 года, она была его учительницей французского языка. После свадьбы политик усыновил троих детей от первого брака супруги, а общих детей у них нет.

Как писал TopNews, Макрон занял первое место в прошедшем первом туре выборов во Франции. Накануне он набрал 24% голосов, а его ближайшая соперница Марин Ле Пен – 21,3%.
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