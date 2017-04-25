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После аварии на заводе PepsiCo под Липецком по улицам Лебедяни потекли реки сока (ВИДЕО)

Опубликовано 25.04.17 17:58 После аварии на заводе PepsiCo под Липецком по улицам Лебедяни потекли реки сока (ВИДЕО)

В результате обрушения склада разлилось несколько тонн сока - они потекли по улицам Лебедяни в Дон.

На складе консервного завода "Лебедянский" ("Пепси-Кола") в городе Лебедянь Липецкой области на площади около трехсот квадратных метров рухнула кровля. В результате ЧП двое рабочих оказались заблокированы на крыше.

Предположительно, один из них получил травмы, передает "Россия 24". Инцидент произошел в 10 утра 25 апреля. На место оперативно прибыли пять отделений служб спасения. Пресс-служба регионального управления МЧС сообщила, что под завалами людей нет, угрозы жителям и рядом стоящим ужшкммт строениям также нет.

Около 300 кв. м кровли рухнули и раздавили несколько тысяч коробок с готовым соком. В итоге микс из нескольких видов напитка вытек с находящегося на небольшом возвышении завода на улицы райцентра Лебедянь. Жидкость залила некоторые дороги и в итоге добралась до Дона, пишет "Коммерсантъ".

Внутри склада никого не было — перемещением продукции там в основном занимаются машины. Однако над зданием в момент аварии на 30-метровой высоте в люльке находились два монтажника. Выбраться самостоятельно они не могли. Сотрудники МЧС не исключали, что для их спасения придется привлекать вертолет. Но в итоге людей снимали промышленные альпинисты пожарной охраны. Вертолет мог вызвать вибрацию, которая бы только усугубила ситуацию.

В компании пока не называют причин случившегося, ссылаясь на то, что «все внимание было приковано к спасению людей». Между тем спасатели в качестве одной из основных предварительных версий рассматривают перегруженность склада — возможно, упаковки с соком слишком сильно давили на несущие конструкции, и стены не выдержали. Ущерб Лебедяни и Дону от разлившегося сока уже оценивают на месте сотрудники природоохранной прокуратуры. Место аварии оцеплено полицией, а СКР начал проверку инцидента.

Кроме того, как пишут местные жители в соцсетях, в результате инцидента улицы города залиты соком, находившимся в рухнувшем складе.

"В родном городе Лебедяни рухнул завод PepsiCo. И теперь все дороги там залиты соком "Я" и "Тонус". (…) Прямо молочные реки, кисельные берега вспоминаются", — пишет один из пользователей в соцсети "ВКонтакте".
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