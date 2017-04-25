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В коттедже актера Александра Иншакова прошли обыски (ВИДЕО)

Опубликовано 25.04.17 16:49 В коттедже актера Александра Иншакова прошли обыски (ВИДЕО)

Также обыски прошли в Российской кинологической федерации.

В поселке Рассказовка на Рублёвском шоссе прошли обыски в коттедже у актера Александра Иншакова. Мероприятия проводили сотрудники ФСБ при поддержке СОБРа. По сведениям Life, эти действия правоохранительных органов связаны с мошенничеством в Российской кинологической федерации.

Ранее было возбуждено дело о присвоении членских взносов, по которому возглавляющий федерацию Иншаков проходил свидетелем.

Известно, что  из дома были изъяты документы, связанные с деятельностью организации.

Также обыски прошли в самой Российской кинологической федерации. Президент РКФ актер ужшкммт и продюсер Александр Иншаков связывает произошедшее с недавней историей с рейдерским захватом и попыткой уничтожить федерацию.

"Эта история длится более полутора лет. Была в свое время проведена попытка рейдерского захвата федерации РКФ, но ничего не получилось. Сегодня ко мне в 7 утра приехали люди непонятно зачем. Я им говорю: "Вы же у меня уже были и знаете, что искать у меня нечего, я финансами не занимаюсь. Я президент". Сейчас я еду в Следственный комитет"", — цитирует Иншаков РИА Новости.

По его словам, во вторник должна была пройти конференция РКФ, которая из-за обысков не состоялась.

"Нашему члену президиума постучали в дверь гостиницы, он открыл дверь, его ударили, надели наручники, пытались куда-то увезти. Ну как так? Пора заканчивать уже это безобразие. Человек, который все это инспирирует, с маниакальным упорством хочет уничтожить федерацию", — добавил актер.
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