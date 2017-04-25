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"Спартак" - "Урал": прогноз на матч 25.04.2017, онлайн трансляция, где смотреть (ВИДЕО)

Опубликовано 25.04.17 16:13 "Спартак" - "Урал": прогноз на матч 25.04.2017, онлайн трансляция, где смотреть (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча "Спартак" - "Урал" 25 апреля 2017, прогноз на игру - читайте в анонсе TopNews.

Стадион "Открытие Арена" принимает 25 апреля 2017 года матч 25-го тура Чемпионата России по футболу между столичным "Спартаком" и екатеринбургским "Уралом". Начало в 19:30 мск.

"Спартак" - "Урал" 25 апреля 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

Прямую трансляцию матча "Спартак" - "Урал" 25 апреля 2017 покажет "Матч ТВ". Следить за ходом поединка онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 19:25 мск.

"Спартак" - "Урал" 25 апреля 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

"Спартак" - "Урал" 25 апреля 2017: прогноз, ставки букмекеров

Букмекеры считают "Спартак" фаворитом предстоящей игры и принимают ставки на успех хозяев в среднем с коэффициентом 1,25, на ничью - 6,3, на успех "Урала" - 13,00.

Такого же ужшкммт мнения придерживается бывший главный тренер "Уфы" Игорь Колыванов.

"Однозначно "Спартаку" нужно выигрывать. После поражения от "Ростова" остался осадок как у болельщиков, так и у команды в целом. В любом случае "Урал" будет ослаблен, ведь у них три дисквалифицированных футболиста после матча с "Зенитом" Думаю, "Спартак" победит со счётом 2:0", - сказал специалист.

"Спартак" - "Урал" 25 апреля 2017: ориентировочный состав

"Спартак": Ребров, Ещенко, Джикия, Таски, Комбаров, Зобнин, Фернандо, Ананидзе, Самедов, Промес, Зе Луиш.
 
"Урал": Заболотный, Кулаков, Балажиц, Динга, Данцев, Лунгу, Ломакин, Павленко, Димитров, Коробов, Ильин.

"Спартак" - "Урал" 25 апреля 2017: перед матчем

"Спартак" является безоговорочным лидером текущего сезона Чемпионата России: за предыдущие 24 тура "красно-белые" набрали 54 балла. Ранее команда обыграла "Уфу" (3:1) и "Зенит" (2:1), а затем потерпела разгромное поражение от "Ростова" (3:0).

"Урал" находится на 10-м месте в национальном первенстве с 29 очками в активе. В предыдущих матчах клуб одолел "Оренбург" (2:0) и "Томь" (1:0), а матч с "Зенитом" окончился для команды поражением (0:2).

В последний раз соперники встречались на поле в 11-м туре Чемпионата России. В том поединке победу с минимальным счетом одержал "Спартак".

"Урал" - "Спартак" 0:1 ВИДЕО голов
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