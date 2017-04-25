График отключения горячей воды в Москве в 2017 году по адресу проживания можно найти на сайте МОЭК

Отключение горячей воды в Москве в 2017 году: как узнать график по адресу проживания, когда, где и на сколько отключат горячую воду - читайте в обзоре Topnews.

На сайте Московской объединенной энергетической компании появилась информация о том, что профилактические отключения горячей воды в жилых домах на время проведения ремонтных работ начнутся 10 мая.

"Во время отключений, продолжительность которых в Москве не превышает 10 дней, проводятся профилактические и капитальные ремонты на районных тепловых станциях и центральных тепловых пунктах, диагностика сетей, перекладка трубопроводов с применением новых технологий", - сказано в сообщении МОЭК.

Под ужшкммт ремонтные работы в этом году попадет 71 000 зданий, среди которых примерно 33 тысячи жилых домов. В 5006 зданиях, в том числе в 3171 жилом доме, на время проведения ремонтно-профилактических работ горячая вода отключаться не будет.

Отмечается, что срок отключения горячей воды на период проведения работ указан в календарном исчислении в полных сутках: с 00:00 даты начала отключения до 23:59 даты окончания отключения горячего водоснабжения.

Планируется, что мероприятия по подготовке к следующему отопительному периоду будут закончены до 25 августа 2017 года.

Узнать график отключения горячей воды по адресу в Москве в 2017 году можно с помощью специального сервиса МОЭК. Для этого в поисковой строке необходимо указать название улицы и номер дома.

В МОЭК, подчеркивают, что "если пользователь не может найти свой адрес с помощью информационного сервиса на сайте МОЭК, это означает, что горячее водоснабжение и отопление данного дома осуществляет другая организация".

При этом в ряд подмосковных городов отключение горячей воды в 2017 году не затронет. Так, работы не будут проводиться в: Зеленограде, Люберцах, Некрасовке, Домодедово, Внуково, Новопеределкино и Солнцево, Мытищах, Королеве, Химках, Зеленограде, Реутове, Красногорске, Видном, Подольске, Долгопрудном, Железнодорожном, Пушкино, Ивантеевке, в Лобне, Звенигороде, Одинцово, Балашихе, Солнечногорске, Брехово, Наро-Фоминске, в Раменском, Чехове и Климоскве.