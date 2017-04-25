Однако вице-премьер Украины пообещал не допустить концерта Басты в Киеве.

СБУ неожиданно разрешила российскому рэперу Басте (Василию Вакуленко) въезжать на Украину, несмотря на то что он в 2015 году выступал в крымской Ялте.

Известно, что концерт Басты в Киеве состоится 17 июня, а документ о том, что Служба безопасности Украины не запрещает въезд россиянину, появился в Интернете.

Некоторые украинские журналисты обратились в ведомство с просьбой прояснить ситуацию, на что в пресс-службе СБУ отметили, что по состоянию на 20 апреля 2017 года никто не запрещал Вакуленко въезжать на украинскую ужшкммт территорию.

Сам рэпер никогда не скрывал, что выступал в Крыму после его возвращения в состав России. Его выступление на полуострове можно найти в открытом доступе в соцсетях.

В свою очередь, вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко уверен, что Баста не сможет выступить в Киеве.

"Убежден, что российский рэпер Баста так же не выступит в Киеве, как и другие российские певцы и актеры, которые выступали в оккупированном Крыму", — написал он в Twitter.