Отключение горячей воды в Москве в 2017 году по адресу можно узнать на сайте МОЭК

График отключения горячей воды в Москве в 2017 году также опубликован на сайте МОЭК.

Согласно информации, опубликованной на сайте Московской объединенной энергетической компании, профилактические отключения горячей воды в жилых домах на время проведения ремонтных работ начнутся 10 мая.

«Во время отключений, продолжительность которых в Москве не превышает 10 дней, проводятся профилактические и капитальные ремонты на районных тепловых станциях и центральных тепловых пунктах, диагностика сетей, перекладка трубопроводов с применением новых технологий», - сообщается на сайте МОЭК.

Работами будут ужшкммт охвачены 71 000 зданий, в том числе около 33 тысяч жилых домов. В 5006 зданиях, в том числе в 3171 жилом доме, на время проведения ремонтно-профилактических работ в 2017 году горячая вода отключаться не будет.

Подчеркивается, что мероприятия по подготовке к следующему отопительному периоду завершатся до 25 августа 2017 года.

Более точный срок проведения профилактических мероприятий в конкретном доме по адресу можно узнать при помощи специального сервиса МОЭК. Чтобы узнать дату и сроки отключения горячей воды в доме, необходимо написать название улицы и номер дома в поисковой строке.

Как отмечают в МОЭК, «если пользователь не может найти свой адрес с помощью информационного сервиса на сайте МОЭК, это означает, что горячее водоснабжение и отопление данного дома осуществляет другая организация».