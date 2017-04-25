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На Украине Анастасию Задорожную назначили главной по люстрации (ФОТО)

Опубликовано 25.04.17 13:05 На Украине Анастасию Задорожную назначили главной по люстрации (ФОТО)

28-летняя киевлянка закончила национальный университет внутренних дел по специальности "Правоведение".

Анастасия Задорожная победила в конкурсе на должность директора Департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции. 28-летняя киевлянка набрала наибольшее количество баллом - 19,05.

Девушка является главным специалистом отдела правового обеспечения и научно-аналитической работы департамента люстрации. 17 марта Минюст назначил ее исполняющим обязанности директора данного департамента.

Известно, что в 2010 году она закончила Киевский национальный университет внутренних дел по специальности "Правоведение". Ранее ужшкммт она занимала должность помощника депутата Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Олега Барны.

Отмечается, что в конце ноября прошлого года директор департамента Татьяна Козаченко ушла в отставку, и Министерство юстиции объявило конкурс на вакантную должность.

Люстрация (в переводе с латинского языка - очищение посредством жертвоприношений - прим. ред.) означает освобождение государственных служб от людей с нежелательными для государства политическими взглядами.

Примечательно, что новый главный люстратор Украины является тезкой известной российской актрисе и певице. Однако отчество украинской Задорожной - Петровна, а отчество россиянки - Сергеевна.
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