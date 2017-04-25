Выходные в мае 2017: как на майские праздники отдыхаем в 2017 году

Выходные дни в мае 2017: как отдыхаем на майские праздники в 2017 году - читайте в обзоре Topnews.

Выходные в мае 2017: как отдыхаем на майские праздники в 2017 году

Майские праздники в России традиционно принесут дополнительные выходные дни. Как правило, россияне выбираются на свежий воздух, чтобы погреться в лучах весеннего солнца. При этом важно помнить, какие выходные в мае 2017 года нас ожидают и когда выходить на работу после затяжных выходных.

Так, 1 мая в этом году выпадает на ужшкммт понедельник и объявляется выходным днем. Суббота и воскресенье 29 и 30 апреля также являются выходными. В итоге в честь Дня Труда россиянам предстоит отдыхать три дня подряд и выходить на работу 2 мая.

Через неделю состоится вторая волна майских праздников - в честь Дня Победы. Так, к субботе и воскресенью, 6 и 7 мая, присоединятся выходные - 8 мая, на которое был перенесен выходной день с субботы 7 января, и День Победы 9 мая. Таким образом, россиянам предстоит отдыхать четыре дня подряд.

+ 29 и 30 апреля — выпадает на субботу и воскресенье;

+ 1 мая, понедельник – выходной праздничный день;

+ 2-3-4-5 мая — рабочие дни;

+ 6 и 7 мая — суббота и воскресенье;

+ 8 мая — отдыхаем за субботу, 7 января;

+ 9 мая — праздничный день;

+ 10 мая — все вновь на работу.

Выходные на майские праздники в 2017 году. Календарь

Отметим, что работа в выходные и праздничные дни оплачивается согласно ТК РФ в двойном размере или, по желанию работника, как обычно, но с предоставлением дополнительного выходного дня.