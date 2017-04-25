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"Это уровень ниже гопника": Милонов потребовал лишить Украину "родительских прав"

Опубликовано 25.04.17 11:23 "Это уровень ниже гопника": Милонов потребовал лишить Украину "родительских прав"

По мнению парламентария, родина не может поступать со своими детьми так, как Украина.

Российский депутат Виталий Милонов вступился за певицу Лолиту, которую ранее СБУ не пустила на Украину, где у звезды проживают близкие, но и унизила, опубликовав нелицеприятный фотоснимок.

Милонов порекомендовал Лолите увозить близких из Незалежной, потому что в случае беды она не сможет им помочь.

"Это уровень ниже гопника. Это как на стене туалета нарисовать или написать и это обсуждать. То, что написано на стене Twitter или Facebook СБУ, можно абсолютно ужшкммт приравнять к общественному сортиру. Что там, что там лежит дерьмо за стеной", - так депутат прокомментировал снимок Лолиты, опубликованный СБУ в соцсетях.

Политик подчеркну, что на Украине сейчас отсутствует любая система государственного управления, и люди в стране совершенно бесправны.

"Если твоя историческая родина с тобой поступает так, значит это не родина, а случайная связь. Нужно лишить Украину родительских прав на лучших ее дочерей", - отметил Милонов.
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