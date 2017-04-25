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СМИ: США сократит финансовую помощь Украине на 70%

Опубликовано 25.04.17 10:53 СМИ: США сократит финансовую помощь Украине на 70%

Соответствующий проект бюджета на 2018 год был обнародован в марте.

Вашингтон намерен сократить финансовую помощь Украине на 68,8%. Об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на бюджетный документ.

Как уточняет Lenta.ru, администрация США обнародовала проект бюджета на 2018 года в марте. Тогда сообщалось, что в нем предусмотрено уменьшение помощи развивающимся странам на треть, но никаких деталей не приводилось. Теперь же журналистам стало известно о том, что запланированная изначально финансовая поддержка Киеву в сумме 570 миллионов долларов ужшкммт урезана до 177 миллионов.

Как отмечается в 15-страничном бюджетном документе Госдепартамента, реструктуризация подразумевает переливание средств из программы помощи на развитие в проект, тесно связанный с задачами национальной безопасности.

11 апреля глава МИД Франции Жан-Марк Эро сообщил, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон поинтересовался у своих европейских коллег, почему американских избирателей должен заботить конфликт на Украине. Спустя некоторое время исполняющий обязанности официального представителя Госдепа США Марк Тонер отказался подтвердить, что Тиллерсон усомнился в необходимости поддерживать Киев.
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