Соответствующий проект бюджета на 2018 год был обнародован в марте.

Вашингтон намерен сократить финансовую помощь Украине на 68,8%. Об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на бюджетный документ.

Как уточняет Lenta.ru, администрация США обнародовала проект бюджета на 2018 года в марте. Тогда сообщалось, что в нем предусмотрено уменьшение помощи развивающимся странам на треть, но никаких деталей не приводилось. Теперь же журналистам стало известно о том, что запланированная изначально финансовая поддержка Киеву в сумме 570 миллионов долларов ужшкммт урезана до 177 миллионов.

Как отмечается в 15-страничном бюджетном документе Госдепартамента, реструктуризация подразумевает переливание средств из программы помощи на развитие в проект, тесно связанный с задачами национальной безопасности.

11 апреля глава МИД Франции Жан-Марк Эро сообщил, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон поинтересовался у своих европейских коллег, почему американских избирателей должен заботить конфликт на Украине. Спустя некоторое время исполняющий обязанности официального представителя Госдепа США Марк Тонер отказался подтвердить, что Тиллерсон усомнился в необходимости поддерживать Киев.