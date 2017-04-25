"Спартак" - "Урал": прогноз на матч 25.04.2017, смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Подробности предстоящей игры "Спартак" - "Урал" 25 апреля 2017, прогноз на игру - читайте в материале TopNews.

25 апреля 2017 года на стадионе "Открытие Арена" состоится матч 25-го тура Чемпионата России по футболу между столичным "Спартаком" и екатеринбургским "Уралом". Начало в 19:30 мск.

"Спартак" - "Урал" 25 апреля 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

В прямом эфире трансляцию матча "Спартак" - "Урал" 25 апреля 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за ходом поединка онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 19:25 мск.

"Спартак" - "Урал" 25 апреля 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

"Спартак" - "Урал" 25 апреля 2017: перед матчем

Лидер РФПЛ "Спартак" набрал за предыдущие 24 тура 54 балла. Ранее команда обыграла "Уфу" (3:1) и "Зенит" (2:1), а затем потерпела разгромное поражение от "Ростова" (3:0).

"Урал" сейчас ужшкммт занимает 29-е место в турнирной таблице с 29 очками в арсенале. В предыдущих матчах клуб одолел "Оренбург" (2:0) и "Томь" (1:0), а матч с "Зенитом" окончился для команды поражением (0:2).

В последний раз соперники встречались на поле в 11-м туре Чемпионата России. В том поединке победу с минимальным счетом одержал "Спартак".

"Урал" - "Спартак" 0:1 ВИДЕО голов

По словам полузащитника московского "Динамо" Александра Сапета, "Урал" не выйдет против "Спартака" с дрожащими коленками.

"Буду болеть за "Урал". Сейчас встречался с ребятами из команды, им нужно отбирать очки у "Спартака". Думаю, что "Урал" не выйдет против "Спартака" с дрожащими коленками. "Урал" в любом составе будет биться. Все видели, как игроки проявили характер в матче с "Зенитом"", - заявил он.

"Спартак" - "Урал" 25 апреля 2017: прогноз, ставки букмекеров

Аналитики букмекерских контор считают "Спартак" фаворитом предстоящей игры и принимают ставки на успех хозяев в среднем с коэффициентом 1,25, на ничью - 6,3, на успех "Урала" - 13,00.