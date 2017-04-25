Праздничные дни в мае 2017: о том, какие дни выходные в мае 2017 года - читайте в материале TopNews.

Выходные в мае в 2017 году: как отдыхаем на майские праздники

Меньше недели остается до наступления любимых россиянами майских праздников, и чтобы лучше понять, как распланировать дополнительные выходные, необходимо знать, как в России в 2017 году отдыхаем на майские праздники.

Как правило, россияне заранее готовятся к столь ожидаемым праздничным дням и планируют, где проведут обычно теплые и солнечные деньки. В этом году ужшкммт следует учитывать, что майские праздники пройдут с разрывом почти в неделю, поэтому, проще говоря, нас ожидают две волны длинных выходных дней с перерывом в 4 рабочих дня.

Первая волна праздников традиционно приходится на "Первомай" или День международной солидарности трудящихся. Отметим, что День труда отмечается не только в России - с этой датой солидарны еще более 140 стран в мире.

1 мая в 2017 году выпадает на понедельник, и этот "красный день календаря" для россиян станет продолжением обычных выходных. Таким образом, сначала нас ожидают три дня отдыха - с 29 апреля по 1 мая включительно.

Привыкших к тому, что обычно предпраздничнные дни в нашей стране - сокращенный рабочий день, разочаруем. Пятница 28 апреля таковым не является, так как этот день не предпраздничный.

Далее, начиная со 2 мая россиян ожидает короткая рабочая неделя, которая продлится до 5 мая включительно.

После этого нас ждут еще четыре выходных подряд в честь Дня Победы. Это стало возможным благодаря переносу нерабочего дня с января (7 января - Рождество Христово) на 8 мая. Таким образом во вторую волну майских праздников россияне будут отдыхать не только субботу и воскресенье (6 и 7 мая соответственно), но понедельник и вторник 8 и 9 мая.

9 мая 2017 года отмечается 72-я годовщина Великой Победы. В этот день по всей стране проходят торжественные парады и смотры военной техники. Также традиционно на День Победы чествуют ветеранов - участников сражений той уже далекой, но такой кровопролитной войны.

10 мая, в среду, - первый рабочий день. При этом россиян вновь ожидает короткая рабочая неделя - суббота 13 и воскресенье 14 мая - обычные выходные.