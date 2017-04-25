СМИ выяснили, о чем договорились на встрече Сечин и Кадыров

При этом официальные лица предпочли не комментировать результаты переговоров главы "Роснефти" и лидера Чечни.

По информации РБК, главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин и глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе встречи 19 апреля 2017 года пришли к соглашению о том, что корпорация продолжит работу в республике и не будет продавать местным властям свои региональные активы. Как писал TopNews, встреча Сечина и Кадырова проходила на фоне сообщений СМИ о конфликте, разгоревшемся между ними из-за стоимости имущества "Роснефти" в регионе.

По информации одного из источников в "Роснефти", Сечин с Кадыровом ужшкммт договорились о снятии обязательств с "Роснефти" по поводу строительства в Чечне нефтеперерабатывающего завода. При этом компания будет инвестировать в социальную инфраструктуру региона, в том числе строить жилье, а затем передаст его часть в муниципальную собственность. О каком конкретно объеме инвестиций идет речь, не уточняется.

Официальные представители "Роснефти" не стали комментировать эту информацию, а пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов лишь отметил, что встреча была "исключительно плодотворной". В свою очередь, источник из окружения главы "Роснефти" поведал, что у Сечина всегда была такая позиция: нефтяные активы в Чечне останутся у компании.

"История переговоров Сечина и Кадырова очень закрытая, мы можем только догадываться, как им удалось заключить соглашение", - прокомментировал информацию, в свою очередь, политолог Евгений Минченко.

Эксперт добавил, что ситуация еще раз показывает, насколько значимой политической фигурой является глава "Роснефти", если он может договориться с Кадыровым.

Напомним, что процесс передачи чеченским властям нефтяных активов на территории республики тянется с весны прошлого года.