В Сеть попали первые настоящие ФОТО макета iPhone 8

В сети появились фото нового iPhone 8 с рамкой из полированной стали и с стеклянной задней панелью.

Пользователь "Твиттера" Бенджамин Гескин опубликовал фотографии реального макета iPhone 8. Как утверждает Гескин, макет будущего смартфона Apple ему прислал "друг с фабрики Foxconn". При этом блогер отмечает, что у него в руках оказался не рабочий прототип устройства, а специальная болванка, используемая для отработки производства роботизированными станками, пишет Лайф.

Судя по фотографиям, iPhone 8 получит корпус с рамой из полированной стали и стеклянной задней панелью. Как и обещалось ранее, экран лишится боковых ужшкммт рамок и займёт практически всю переднюю поверхность устройства.

На одних снимках iPhone имеет полностью металлический корпус, а на других задняя крышка сделана из стекла. Кроме того, на крышке находится прорезь для обновленной двойной камеры с вертикальной ориентацией модулей.

Опубликованные снимки опровергают слухи о том, что смартфон получил сканер отпечатков пальцев на задней крышке. Предполагается, что Apple может встроить TouchID в экран.

Помимо прочего, на задней крышке смартфона разместилось окошко двойного фотомодуля, расположенное не горизонтально, как в iPhone 7 Plus, а вертикально. Там же можно заметить порт Lightning.

По словам Гескина, хотя устройство и кажется довольно увесистым и толстым, на самом деле его толщина полностью совпадает с толщиной предыдущей модели и составляет 7,1 мм.