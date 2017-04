В Сеть попали первые настоящие ФОТО макета iPhone 8

Пользователь "Твиттера" Бенджамин Гескин опубликовал фотографии реального макета iPhone 8. Как утверждает Гескин, макет будущего смартфона Apple ему прислал "друг с фабрики Foxconn". При этом блогер отмечает, что у него в руках оказался не рабочий прототип устройства, а специальная болванка, используемая для отработки производства роботизированными станками, пишет Лайф.

Судя по фотографиям, iPhone 8 получит корпус с рамой из полированной стали и стеклянной задней панелью. Как и обещалось ранее, экран лишится боковых ужшкммт рамок и займёт практически всю переднюю поверхность устройства.

iPhone 8 Dummy (This is CNC model according to Foxconn)

Back is 2.5D Glass.#iPhone8 #iPhoneX #iPhoneEdition pic.twitter.com/Z8mH7b7z4r