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Ученые доказали, что собаки могут читать мысли людей

Опубликовано 25.04.17 06:59 Ученые доказали, что собаки могут читать мысли людей

Команда международных ученых заявила, что собаки способны читать мысли людей.

Ученые провели эксперимент и выяснили, что собаки – не только лучшие друзья человека, но и существа, обладающие способностями к телепатии. Установленная взаимосвязь с хозяином позволяет животному читать его мысли, пишет VladTime.

В ходе исследования в одном помещении находился человек и его собака, которые были размещены в разные концы комнаты. Между ними расположили две одинаковые игрушки, которые собака видела, а для его хозяина ужшкммт они были закрыты: одна прозрачной перегородкой, а другая затемненной.

Когда человек подавал животному команду принести объект и наблюдал за ним в тот момент, собака приносила именно попадающий в человеческое поле зрение предмет. Если хозяин был отвернут от игрушек, пес действовал на свое усмотрение. Исследование показывает, что собаки не только умные, но и обладатели экстрасенсорных способностей.

"Мы полагаем, что именно эта особенность собак сыграла основную роль в процессе их одомашнивания. Это звучит совершенно невероятно, но собаки на самом деле обладают способностью читать мысли — мы даже приблизительно не понимаем, как им это удается, но факт остается фактом", — цитирует PlanetTodayавторов соответствующего исследования.

Ученые считают, что удивительное понимание человеческих намерений, демонстрируемое собаками, сформировалось в результате десятков тысяч лет эволюции. Собаки, живущие бок о бок с человеком на протяжении этого времени, каким-то образом научились распознавать мысли и намерения человека по одному лишь его взгляду.
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