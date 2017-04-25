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Украина отключила ЛНР от электроснабжения, но через час его вернули

Опубликовано 25.04.17 06:53 Украина отключила ЛНР от электроснабжения, но через час его вернули

Электричество вернулось в большую часть районов Луганска менее чем через час после отключения.

Энергетики восстановили электроснабжение большей части районов Луганска, передает "Интерфакс" со ссылкой на "Луганский информационный центр".

Сообщается, что подача электроэнергии была возобновлена в большинстве районов города менее чем через час после отключения. По состоянию на 01.00 электричества нет только на южных кварталах Луганска.

Отмечается, что энергетики и коммунальные службы занимаются восстановительными работами для подачи электричества.

По данным региональных ужшкммт властей, в других городах и районах самопровозглашенной Луганской народной республики подача электроэнергии потребителям не прерывалась, частично и ненадолго были обесточены лишь Алчевск и Перевальск.

Как сообщал Topnews, "Луганское энергетическое объединение" пообещало прекратить поставки электроэнергии в неподконтрольную Киеву часть Луганской области с 25 апреля. Решение украинской стороны связано с накопившимися за 2,5 года долгами за потребленную энергию ЛНР перед подконтрольным правительству Украины «Луганским энергетическим объединением» (ЛЭО). В ночь на вторник Луганск был обесточен.
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