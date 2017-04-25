Обама пообещал "подготовить лидеров нового поколения"

Барак Обама впервые выступил с речью после ухода с поста президента США.

Барак Обама в понедельник в первом выступлении после ухода с поста президента США заявил о намерении теперь сфокусироваться на работе с молодежью и ни разу не упомянул своего преемника в Белом доме Дональда Трампа, передает РИА Новости.

"Главное и самое важное, что я могу сделать — это помочь в подготовке лидеров нового поколения, чтобы они могли принять эстафету в этом меняющемся мире", — сказал Обама, выступая перед молодежью в университете Чикаго. В частности, он ужшкммт отметил, что хотел бы работать по таким направлениям, как судебная реформа и финансирование политики.

"Это то, что нам мешает противостоять вызовам и добиваться прогресса в политике и общественной жизни", — сказал Обама.

В ходе выступления Обама затронул тему коммуникаций в обществе: по его мнению, интернет способствовал его атомизации. «Раньше все владели примерно одной и той же информацией... В некотором смысле интернет ускорил обособление людей, имеющих совершенно разные интересы», — цитирует Обаму RNS.

«Мы стали более индивидуалистичным обществом, и я считаю, это имеет некоторые побочные последствия — не только когда дело доходит до политического участия, но и с точки зрения эмпатии, потому что вы взаимодействуете со все меньшим числом людей на регулярной основе», — подчеркнул экс-президент.

Касаясь вопросов внутренней политики США, Обама призвал к терпимости в вопросах миграционных ограничений. По его мнению, демократам следовало проявить больше понимания к тем, кто выступает за ужесточение миграционной политики. «Не думаю, что все, кто имеют претензии к текущей миграционной системе, автоматически расисты», — заявил Обама.