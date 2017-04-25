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В США стратегический бомбардировщик B-52Н за $112 млн сгорел из-за птицы

Опубликовано 25.04.17 06:41 В США стратегический бомбардировщик B-52Н за $112 млн сгорел из-за птицы

В США завершилось расследование происшествия на острое Гуам, в результате которого потерпел крушение бомбардировщик В-52Н.

Попадание птицы в двигатель стало причиной аварии стратегического бомбардировщика США B-52Н на острове Гуам 19 мая 2016 года, сообщает "Дождь" со ссылкой на The Washington Post.

Представители ВВС США сообщили, что причиной аварии стала птица в двигателе и технические проблемы, а не ошибка пилота, как сообщалось ранее.

Бомбардировщик находился на базе Минот в штате Северная Дакота. Там он участвовал в учениях на острове Гуам. При взлете пилот заметил, что двигатели резко снизили тягу. Он сообщил об ужшкммт этом диспетчеру и повел бомбардировщик на посадку. Из-за высокой скорости тормозной парашют не дал самолету затормозить, он выехал за пределы полосы и загорелся.

Все семь членов экипажа сумели покинуть борт. Самолет стоимостью 112 млн долларов полностью сгорел.
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