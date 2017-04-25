Курс доллара на сегодня, 25 апреля 2017: прогноз экспертов - рубль ослабнет в течение 3 месяцев

Курс валют на сегодня, 25 апреля 2017: ЦБ РФ опустил курс доллара и повысил курс евро на сегодня, 25 апреля 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 25 апреля 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс евро на сегодня вырос по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 52,74 копейки и составил 60,8461 рубля, курс доллара на 25 апреля 2017, напротив, опустился на 15,13 копейки и составил 56,0794 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на вторник выросла по сравнению с предыдущим показателем на 15,41 копейки и составила 58,2244 рубля.

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По мнению ужшкммт главного аналитика "Нордеа Банка" Дениса Давыдова, вероятность доллара на отметку в 60 рублей сохраняется очень высокой.

"Сейчас для рубля, действительно, очень комфортная ситуация сохраняется. Но она продлится, по нашим ожиданиям, первую половину недели всю, когда будут платиться активно налоги и проходить размещения, дальше ситуация может измениться не в лучшую сторону для рубля, потому что нас ждут длинные выходные и плюс эта эйфория от выборов во Франции будет уходить с площадок", - сказал эксперт в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Согласно базовому сценарию кредитной организации, в течение трех месяцев рубль уже будет менее привлекательным в номинальном значении, чем сегодня.

"Но рынок очень живой и ситуация всегда может поменяться. Однако вероятность того, что доллар станет 60, больше чем то, что он станет 54", - сказал Давыдов.

Как писал TopNews, накануне биржевой курс доллара опустился до минимума почти за два года: американская валюта падала до отметки 55,766 руб. В последний раз ниже отметки 55,8 руб. доллар находился 3 июля 2015 года.

В свою очередь, биржевой курс евро к рублю в понедельник вырос на фоне сообщений о том, что лидером по итогам первого тура выборов президента во Франции стал Эмманюэль Макрон: на пике роста стоимость европейской валюты поднимался до 60,938 руб.