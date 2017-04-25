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Выходные в мае 2017: майские праздники в 2017 году - в какие дни отдыхают россияне?

Опубликовано 24.04.17 23:33 Выходные в мае 2017: майские праздники в 2017 году - в какие дни отдыхают россияне?

Праздничные дни в мае 2017: о том, какие дни приходятся на выходные в мае 2017 года - читайте в материале TopNews.

Выходные в мае в 2017 году: как отдыхаем на майские праздники

Майские празники уже не за горами и, чтобы распланировать свой миниотпуск, россиянам необходимо знать, как в России в 2017 году будут отдыхать в эти праздничные дни. 

В мае россияне отмечают два главных праздника: Праздник весны и труда (День труда), который отмечается 1 мая, и День Победы - 9 мая. Стоит отметить, что эти праздники отмечают ежегодно во многих ужшкммт странах мира.

Итак, как же в этом году российское правительство распределило праздничные дни?

Первого мая или День международной солидарности трудящихся выпал на понедельник, поэтому 1 мая 2017 года для жителей России станет продолжением обычных выходных. Таким образом россияне будут отдыхать с 29 апреля по 1 мая включительно. При этом пятница 28 апреля не является сокращенным днем из-за того, что этот день не предпраздничный.

Первым же рабочим днем в мае будет 2 мая, а рабочая неделя станет короче на один день и продлится до 5 мая включительно.

Следующие календарные выходные (6, 7 мая) плавно перетекут в празднование Дня Победы 9 мая. Это стало возможным благодаря переносу нерабочего дня с января (7 января - Рождество Христово) на 8 мая. Таким образом, во вторую волну майских праздников нас ждут сразу четыре выходных дня - 6,7,8 и 9 мая.

Соответственно, россияне выйдут на работу в новую, к тому же короткую неделю, только в среду, 10 мая.
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