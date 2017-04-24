Марин Ле Пен покинула пост руководителя «Национального фронта»

Теперь она выступает исключительно в качестве кандидата в президенты страны ото всех патриотических сил.

Кандидат в президенты Франции от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен в ходе интервью французскому телеканалу France2 заявила, что на время избирательной кампании отошла от руководства партией, сообщает RT.

«Я ухожу в отпуск от своего лидерства в Национальном фронте. Я сейчас только кандидат в президенты», — сказала Ле Пен.

«Думаю, что мы приближаемся к решающему моменту. Я всегда считала, что президент республики является президентом всех французов, в этом качестве он должен ужшкммт объединять всех французов. Это глубокое убеждение, но теперь нужно переходить от слов к делу, по этой причине мне показалось решительно необходимым взять отпуск и отойти от руководства «Национальным фронтом», — пояснила свое решение она.

Напомним, ранее стали известны окончательные итоги первого тура президентских выборов во Франции. Согласно данным голосования, лидер движения «Вперёд» Эммануэль Макрон набирает 24,01%, Ле Пен — 21,30% голосов.