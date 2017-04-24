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«Роскомос» исключил из отряда трех космонавтов

Опубликовано 24.04.17 21:28 «Роскомос» исключил из отряда трех космонавтов

Такое решение приняла межведомственная комиссия Роскосмоса.

Межведомственная комиссия госкорпорации "Роскосмос" приняла решение отчислить из отряда космонавтов Сергея Волкова, Александра Самокутяева и Сергея Ревина, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов.

"Уход каждого космонавта из отряда - это сложное решение не только для космонавта, но и для ЦПК, для всей пилотируемой космонавтики", - заявил начальник Центра подготовки космонавтов Юрий Лончаков.

Речь идёт об инструкторе-космонавте-испытателе 1-го класса Сергее Волкове, инструкторе-космонавте-испытателе, заместителе командира отряда космонавтов Александре Самокутяеве и космонавте-испытателе 3-го класса Сергее Ревине.

"Ресурсы человеческого ужшкммт организма ограничены, а жизнь не стоит на месте. Поэтому рано или поздно космонавтам приходится покидать отряд. Кому-то – из-за смены жизненных приоритетов, кому-то — по состоянию здоровья. И это, как бы ни было прискорбно, вполне естественный процесс", — заключил он.

Напомним, что в минувшие выходные Геннадий Падалка, являющийся рекордсменом по суммарной продолжительности космических полетов, написал заявление об отчислении из отряда космонавтов.

При этом в марте в России стартовала кампания по набору в отряд космонавтов для полетов на Луну. На конкурсной основе планируется отобрать шесть-восемь человек. Подать заявку в отряд космонавтов может только гражданин России в возрасте до 35 лет.
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