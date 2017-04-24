Лондон заявил о праве на превентивный ядерный удар

По мнению эксперта, таким образом Лондон в этом следует примеру США.

Глава Минобороны Британии Майкл Фэллон заявил, что премьер-министр Тереза Мэй может отдать приказ нанести ядерный удар «по необходимости», пишет "Газета.Ru" со ссылкой на издание The Independent.

По словам Фэллона, премьер-министр Тереза Мэй готова использовать баллистические ракеты Trident в "наиболее экстремальных обстоятельствах", даже если сама Великобритания не подвергнется ядерному удару.

«В самых экстремальных обстоятельствах, как мы прояснили, мы не можем исключать возможности применения ядерного оружия первыми», — сказал Фэллон, при этом не уточнив ужшкммт о каких именно обстоятельствах идет речь.

«Весь смысл политики сдерживания заключается в том, чтобы оставить неопределенность в сознании любого, кто может подумать о применении оружия против нашей страны», — пояснил Фэллон.

Между тем военный эксперт, коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков считает, что Великобритания в своей попытке нанести превентивный удар следует примеру Вашингтона, сообщают РИА Новости со ссылкой на радио Sputnik.

"У каждого государства существует "набор" угроз, в результате которых ядерное оружие должно быть применено безоговорочно. Когда речь идет о превентивном ударе, то такое право приписывают себе в последнее время только два государства – это США и КНДР. Они заявляли о том, что готовы применить ядерное оружие при возникновении угрозы их суверенитету. Великобритания присоединилась и готова применить ядерное оружие в случае возникновения угрозы, которая может быть даже неявной. Скорее всего, Лондон огласит весь список угроз, но для этого он должен пройти согласование в парламенте и быть утверждены в качестве ядерной доктрины", — сказал Алексей Леонков.

Великобритания стала третьей страной, присоединившейся к списку стран, официально обладающих ядерным оружием, в 1952 году. В 2006-м Тони Блэр, занимавший тогда пост премьер-министра Великобритании, объявил о планах строительства атомных подводных ракетоносцев нового класса.