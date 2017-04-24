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Путин сравнил свою работу с борьбой морских ангелов и чертей

Опубликовано 24.04.17 19:54 Путин сравнил свою работу с борьбой морских ангелов и чертей

Глава государства заинтересовался противостоянием двух моллюсков в ходе презентации проекта «Изучение арктических вод России»

Президент России Владимир Путин пошутил о сходстве борьбы морских ангелов и чертей со своей работой, сообщает «Интерфакс».

Так, российскому лидеру во время заседания Русского географического общества (РГО) показали кадры проекта «Изучение подводного мира арктических вод России», где моллюск морской ангел поедает моллюсков под названием морской черт. В результате он провел аналогию своей работы и запечатленного на картине.

«Морской ангел, и он ужшкммт поедает чертика, да?, - заинтересовался Путин, и после утвердительного ответа продолжил, - То, чем я занимаюсь. Надо будет поближе познакомиться с вашими результатами. Приходится все время смотреть, чтобы нас никто не съел. Оглядываться по сторонам».

Ранее в понедельник сообщалось, что Путин в ходе заседания попечительского совета РГО поинтересовался состоянием Волги в районе Каспийского моря. Докладчики сообщили, что там чистая вода, после российский лидер пообещал ездить туда на рыбалку.

Выступая на заседании, он также назвал географическую науку основой формирования патриотизма и национальной идентичности. 

Российский президент возглавляет попечительский совет РГО. Президентом организации является министр обороны России Сергей Шойгу. В 2015 году Путин участвовал в одной из экспедиций Российского географического сообщества и совершил погружение в Черное море в батискафе на глубину 80 м, где ему показали затонувший корабль. 
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