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Вместо «Евровидения» Юлия Самойлова выступит в Крыму

Опубликовано 24.04.17 19:16 Вместо «Евровидения» Юлия Самойлова выступит в Крыму

Об этом заявила исполняющая обязанности начальника главного управления культуры Севастополя Лариса Дудкина.

Певица Юлия Самойлова, которая должна была представлять Россию на «Евровидении-2017», выступит в Севастополе на праздновании Дня Победы 9 мая, сообщает "Лента.Ру" со ссылкой на издание ForPost. 

«Эта исполнительница, как планировалось, должна была представить Россию на "Евровидении". В качестве альтернативы она будет выступать у нас. Предварительная договоренность есть. Мы надеемся, что у нее все получится и Юля победит все преграды, которые перед ней стоят», — сказала изданию и. о. начальника главного управления культуры Севастополя Лариса Дудкина.

Стоит отметить, что 9 мая в Киеве ужшкммт состоится первый полуфинал конкурса, но Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны из-за ее выступления в Крыму в 2015 году. Аервый канал в связи с этим запретом выдвинул ее кандидатуру на конкурс в следующем году.
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