Министр обороны Дании обвинил Россию в хакерских атаках, в Кремле ему ответили

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на заявления Минобороны Дании.

Министр обороны Дании Клаус Йорт Фредериксен выступил с утверждением, согласно которому российские хакеры в 2015-2016 годах осуществили несколько успешных попыток получить доступ к электронной переписке сотрудников возглавляемого им ведомства. Соответствующую позицию он изложил в беседе с журналистами газеты Berlingske.

"Это не действия небольшой хакерской группы, которая совершает подобное из спортивного интереса. Эти люди связаны с разведслужбами или центральными ужшкммт фигурами в правительстве России", - полагает министр, для которого доклад о произошедшем подготовил центр кибербезопасности Военной разведывательной службы Дании. Его цитирует ТАСС.

Berlingske, в распоряжении которой имеется текст документа, сообщает, что за преступлениями якобы стоит группа хакеров APT28, так же известная как Fanсy Bear, которую спецслужбы США считают российской и приписывают ей попытки взлома почтового сервера Национального комитета Демократической партии США в преддверии президентских выборов 2016 года.

По оценкам авторов доклада, за два года хакерами были предприняты тысячи попыток получить доступ к учетным записям электронной почты сотрудников минобороны и МИД Дании. Некоторые из фишинговых атак оказались успешными, однако злоумышленники получили доступ лишь к несекретной переписке. Вместе с тем в документе отмечается, что даже подобная информация может быть использована "в целях вербовки, шантажа или дальнейшего осуществления шпионажа".

"Я пробыл в должности министра обороны не так много времени, но должен сказать, что масштабы этой атаки произвели на меня очень большое впечатление, как и тот факт, что мы весьма уязвимы в повседневной жизни. Для опасений есть все причины", - сказал Фредериксен.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление минобороны Дании про хакерские атаки, заявил, что Россия этим не занимается, нужны факты о том, что послужило основанием для подобных утверждений, пишет РИА Новости.

"В данном случае, конечно, интересно понять, что такое Россия? Россия — это страна, и Россия не занимается хакерскими атаками", — сказал Песков, добавив, что также необходимо понять, "о чем идет речь и что послужило основанием для таких заявлений".

Он также переадресовал в МИД РФ вопрос о том, получала ли Россия обращения на эту тему от Дании на дипломатическом уровне. "Мне не известно о каких-то обращениях. Я думаю, что лучшим адресатом для этого вопроса является наше министерство иностранных дел", — сказал он.