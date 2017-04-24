Взрыв в школе Дагестана 24 апреля 2017: есть жертвы

В школе Дагестана прогремел взрыв: 13-летнний подозреваемый, бросивший гранату в окно компьютерного класса, уже задержан.

Взрыв в школе Дагестана 24.04.2017, последние новости: жертвой 13-летнего подростка стал ученик пятого класса

В Дагестане при взрыве гранаты в компьютерном классе в Цумадинском районе погиб ученик пятого класса Магомедрасул Н. Подросток скончался на месте от полученных ранений при взрыве гранаты в школе в селении Агвали. Также пострадали ещё восемь человек. Они были доставлены в больницу, двоих из них уже отпустили домой, а ужшкммт шестеро находятся в тяжёлом состоянии, пишет Life.

По другим данным, которые приводит РИА Новости, жертвой взрыва стал ученик пятого класса, всего пострадали 11 детей, трое из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Известно, что гранату в компьютерный класс бросил ученик шестого класса 13-летний Магомед Н. Он уже задержан правоохранителями. Всего в помещении в момент происшествия находилось девять человек.

Устроивший взрыв подросток состоял на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних. Другие подробности случившегося пока не приводятся.