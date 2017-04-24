"Тюрьма - это ад": арестованный экс-глава Марий Эл Маркелов мерзнет в СИЗО без трусов

По словам Леонида Маркелова, в неволе ему приходиться ходить без трусов, а единственное, что ему разрешают делать, это думать и молиться.

Член общественной наблюдательной комиссии и журналистка "Московского комсомольца" Ева Меркачева навестила в СИЗО "Лефортово" бывшего главу Марий Эл Леонида Маркелова, обвиняемого в получении взятки в размере 235 миллионов рублей от местного предпринимателя. Экс-чиновника арестовали до 12 июня и поместили в столичный СИЗО, где, по признанию Маркелова, ему не дают даже туалетную бумагу, а условия содержания гораздо хуже, чем у подозреваемого в организации теракта в Питере Аброра Азимова, который сидит в том же здании.

Как сообщил Маркелов, у него отобрали ужшкммт всю одежду и выдали вместо неё чёрную тюремную робу и нижнее бельё, которое он вынужден носить неделями, а иногда и вообще ходить без него, так как, по его словам, стирать одежду можно только раз в неделю во время похода в баню, а пока она сохнет, заключенные должны обходиться без неё. Также чиновник пожаловался, что ему выделили слишком мало туалетной бумаги (25 метров на месяц), и она уже закончилась. При этом у него нет книг, телевизора, каких-либо предметов быта и соседей по камере, хотя, по словам журналистов, у находящегося на другом этаже Аброра Азимова есть все выше перечисленное и даже холодильник с продуктами.

"Тюрьма — это ад для России. Не может быть в XXI веке вот такой тюрьмы... Я понимаю, что "Лефортово" — исторический объект, здесь много великих людей сидело. Но! Как такое может быть, чтобы в «Лефортово» до сих пор не было горячей воды? Из-под крана течёт просто ледяная, руки мыть невозможно. Мне недавно выдали тюремные кипятильник и алюминиевый чайник. Я нагреваю воду, а потом держу чайник обеими руками — так греюсь", - сказал Леонид Маркелов.

Он отмети, что постоянно мерзнет, но ему запрещают пользоваться одеялом до отбоя. По признанию Маркелова, он уже год страдает болезнью Бехтерева, выражающейся постоянной болью в суставах. При этом он взял из дома необходимые лекарства, но их отобрали, выдав только глазные капли, причем только после того, как он пожаловался, что начал слепнуть.

Чиновник заявил, что его содержат "хуже Чикатило", хотя не нашли доказательств его вины и он помогает следствию.

"Меня задерживали с грубейшими нарушениями, это я вам как юрист говорю. Не дали даже сделать звонок. 16 часов я был без всякой еды. […] У меня в этот момент было давление 180. Только через какое-то время в ответ на мои мольбы купили бутылку воды и пустили врача, чтобы сделал укол. Иначе я бы умер. Везли меня сначала на машине, потом на самолёте. Как ни смешно, но билет пришлось самому себе покупать. У меня было в кармане 6310 рублей при себе, вот 6 тысяч отдал на билет, осталось 310. Но я готов был им всем всё оплатить, целый автобус сам заказать, только бы довезли нормально", - сказал он.

Маркелов подчеркнул, что в тюрьме ему разрешают только "думать и молиться", но отобрали даже его иконку. Он отрицает обвинения в свой адрес, как и то, что при обыске у него якобы обнаружились картины Боттичелли и Рафаэля, а также рукопись Пушкина, называя себя посетителем СИЗО, а не арестантом.

"16 лет отдал государственной службе, до этого был депутатом ГосДумы, был в Совете Федерации. Неужели я заслужил такое отношение? Расскажите моим друзьям, среди которых есть депутаты, о моём нынешнем положении. Пусть они внесут изменения в законы, чтобы людям за решёткой жилось легче", - заявил Маркелов.