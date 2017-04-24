СМИ: после гибели Вороненкова Максакова лишилась наследства в 1 млрд рублей

Выяснилось, кому достались все активы и имущество убитого экс-депутата Государственной думы РФ.

Известная оперная певица и бывший депутат Госдумы Мария Максакова осталась без наследства примерно в 1 млрд рублей после гибели своего мужа Дениса Вороненкова.

По информации Life, все имущество и активы Вороненкова достались его бывшей семье – экс-супруге Юлии Вороненковой и их детям Ксении и Николаю.

Известно, что незадолго до убийства Вороненков переписал почти все свое имущество на первую жену и детей от первого брака из ужшкммт опасений конфискации. При этом единственным жильем, на часть которого может теперь претендовать Максакова, является квартира в Москве, оформленная на Вороненкова и его детей от первого брака.

Также журналисты утверждают, что у певицы остались лишь дома и квартиры, приобретенные до замужества с Вороненковым, а единственный подарок, который бывший депутат успел сделать жене до отъезда на Украину, это апартаменты в башне "Москва-Сити".