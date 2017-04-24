Необъяснимая усталость, которую чувствуют многие вполне здоровые люди, когда просыпаются с утра, является настоящим бичом современного человечества.

Американские ученые выяснили, что причина чувства усталости кроется в сбое работы биоритмов. По словам российских специалистов, проблемы с сердцем, неправильное питание и даже депрессия могут провоцировать тяжелый подъем по утрам, пишут "Народные новости".

Работа природных биоритмов связана с интенсивностью солнечного освещения. Искусственное освещение увеличило время бодрствования современного человека, таким образом, люди стали спать меньше, что привело ужшкммт к сбою в работе биоритмов.

Проблемы с биоритмами повышают уровень мелатонина после пробуждения. Именно он вызывает чувство усталости и несобранности по утрам.

По словам российских экспертов, проблемы с сердцем тоже провоцируют неприятные ощущения по утрам. Они происходят из-за низкого артериального давления, которое, в свою очередь, происходит по вине недостаточности кровообращения.

Проблемы с щитовидной железой могут быть причиной усталости по утрам. Гипотиреоз или недостаток гормонов щитовидной железы порождает чувство вялости и слабости.

Депрессии вызывают проблемы не только со сном, но и с пробуждением. Обычно подъемы страдающего от депрессии человека сопровождаются апатией, грустью, усталостью.

Наконец, неправильное питание и изнуряющие диеты способны превратить утро в кошмар. Нехватка витаминов приводит к дисбалансу внутренних веществ, что выражается в аритмии и сбое в работе метаболизма.