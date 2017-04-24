 
TOP 10

1 "Нечего шастать": СБУ выложила откровенное ФОТО Лолиты

2 В Колумбии россиянин сбежал из плена, ранил пятерых их же оружием и скрылся в джунглях

3 СМИ: в краже денег, собранных на лечение Жанны Фриске, обвинили ее мать

4 В Сеть попало ВИДЕО с места подрыва автомобиля миссии ОБСЕ на Донбассе

5 Илон Маск и Эмбер Херд подтвердили отношения ФОТО в соцсетях

6 СМИ: губернатор Приморья вышел на субботник в куртке за полмиллиона рублей (ФОТО)

7 СМИ: после гибели Вороненкова Максакова лишилась наследства в 1 млрд рублей

8 В Турции в аптеку влетело автомобильное колесо (ВИДЕО)

9 "Член сына... сын члена": оговорка ведущего "Вестей" развеселила соцсети (ВИДЕО)

10 ФОТО Волочковой в одном полотенце с незнакомым мужчиной в Instagram возмутило Рунет

Новости наших партнеров

Ученые раскрыли причину утренней усталости

Опубликовано 24.04.17 15:00 Ученые раскрыли причину утренней усталости

Необъяснимая усталость, которую чувствуют многие вполне здоровые люди, когда просыпаются с утра, является настоящим бичом современного человечества.

Американские ученые выяснили, что причина чувства усталости кроется в сбое работы биоритмов. По словам российских специалистов, проблемы с сердцем, неправильное питание и даже депрессия могут провоцировать тяжелый подъем по утрам, пишут "Народные новости".

Работа природных биоритмов связана с интенсивностью солнечного освещения. Искусственное освещение увеличило время бодрствования современного человека, таким образом, люди стали спать меньше, что привело ужшкммт к сбою в работе биоритмов.

Проблемы с биоритмами повышают уровень мелатонина после пробуждения. Именно он вызывает чувство усталости и несобранности по утрам.

По словам российских экспертов, проблемы с сердцем тоже провоцируют неприятные ощущения по утрам. Они происходят из-за низкого артериального давления, которое, в свою очередь, происходит по вине недостаточности кровообращения.

Проблемы с щитовидной железой могут быть причиной усталости по утрам. Гипотиреоз или недостаток гормонов щитовидной железы порождает чувство вялости и слабости.

Депрессии вызывают проблемы не только со сном, но и с пробуждением. Обычно подъемы страдающего от депрессии человека сопровождаются апатией, грустью, усталостью.

Наконец, неправильное питание и изнуряющие диеты способны превратить утро в кошмар. Нехватка витаминов приводит к дисбалансу внутренних веществ, что выражается в аритмии и сбое в работе метаболизма.
Другие материалы по этой теме

Ученые назвали фрукт, который спасает от депрессии

Ученые назвали продукты, вызывающие усталость и бессилие

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга