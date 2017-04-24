Когда откроют Египет для туристов 2017, новости сегодня: туроператоры Египта ждут российских туристов не раньше лета 2018 года

Египет 2017, открытие для россиян, самые свежие новости сегодня: по мнению главы Ассоциации туристических инвесторов Южного Синая, возвращению российских туристов мешают политические причины.

По мнению главы Ассоциации туристических инвесторов Южного Синая Хишама Али, туристы из России вряд ли вернутся в Египет раньше 2018 года.

"Египетское правительство прилагает большие усилия для пересмотра мер безопасности в аэропортах страны для того, чтобы возобновить полеты россиян в Египет, но российские власти до сих пор выдвигают им все новые и новые требования. Я не ожидаю возвращения россиян ужшкммт в Египет раньше середины 2018 года", — цитирует Али "Интерфакс" со ссылкой на западные источники.

По его мнению, решению об открытии рейсов мешают политические причины.

"Туризм теперь очень политизирован, и это стало ясно в последнее время. Многие российские чиновники, которые посетили Каир за последние месяцы, говорили о возобновлении рейсов в ближайшее время. Тем не менее, ситуация и сейчас выглядит далекой от разрешения", — заявил глава ассоциации, добавив, что до запрета авиасообщения между Россией и Египтом в 2015 году доля наших соотечественников в общем въездном турпотоке в арабскую республику превышала треть.

Хишам Али также отметил, что в последнее время на курорт Шарм-эль-Шейх приезжает все больше туристов из Восточной Европы, Германии и Украины, а средняя загрузка отелей Шарма-аль-Шейха достигает 50-60%, но после окончания праздников, когда уедут египетские семьи, эта цифра снизится примерно в два раза.

Эксперт особо отметил, что в регионе сейчас безопасно, а недавние теракты в Александрии и Танте не привели к снижению количества туристов в стране.

"Я уверен, что Египет сейчас – безопасная страна, и уж тем более не единственная, страдающая от терроризма. Теракты происходят везде", — сказал он.

При этом, по его словам, недавнее решение правительство об девальвации египетского фунта очень выгодно для иностранных туристов, которым стало дешевле отдыхать в стране.

"Средняя стоимость номера в пятизвездочном отеле Шарм-аль-Шейха составляет $50-60, что доступно для туристов с любым уровнем дохода", — подчеркнул эксперт.

Как писал TopNews, авиасообщение между Россией и Египтом было прервано осенью 2015 года после крушения в небе над Синайским полуостровом самолета А321 авиакомпании "Когалымавиа". Жертвами теракта стали 217 пассажиров и семь членов экипажа.