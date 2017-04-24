СМИ: губернатор Приморья вышел на субботник в куртке за полмиллиона рублей (ФОТО)

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский пришёл на субботник во Владивостоке в брендовой куртке от Louis Vuitton.

Как передаёт издание Vostok. Today, губернатор Приморского края Владимир Миклушевский пришёл на субботник во Владивостоке в брендовой куртке от Louis Vuitton. Ее опознали блогеры и представители фешн-индустрии. По их словам, очень похожая курточка стала бестселлером прошлогодней коллекции французского модного дома, а цены на неё колебались от 500 до 600 тысяч рублей в зависимости от дистрибьютора.

Сегодня на субботник вышли даже самые маленькие жители. Вместе с Вадимом высадили магнолии Публикация от Владимир Миклушевский (@v_miklushevskiy) Апр 22 2017 в 12:22 PDT

«А вы говорите зарплаты у нас маленькие, дороги плохие, медицины на селе нет. Брехня это все! Денег, как видно, полно! Правда, не там где должно быть, не в тех карманах. Кто-то опять станет ругать, чего это я чужие деньги считаю. Но пост не про деньги. Он про уместность экипировки. Надо бы губернатору комбинезон все-таки купить для фотосессий на субботниках» - написал один из региональных блогеров Алексей Клёцкин на своей страничке в социальной сети.

Публикация от Владимир Миклушевский (@v_miklushevskiy) Апр 22 2017 в 12:24 PDT

При этом особо наблюдательные пользователи соцсетей обратили внимание и на замшевые туфли главы региона, однако не смогли определить фирму обуви. Куда глава региона торопился в столь дорого наряде остаётся загадкой.

Принял участие в субботнике вместе с жителями Бестужева, 40 во Владивостоке. Место отдыха местных жителей застройщики чуть не превратили в супермаркет – всего за ночь рабочие спилили все деревья и уничтожили детскую площадку. В ситуацию пришлось вмешаться и заставить застройщика полностью восстановить сквер. Здесь уже установили новую детскую площадку. И сегодня вместе с жителями высадили более 100 саженцев Публикация от Владимир Миклушевский (@v_miklushevskiy) Апр 22 2017 в 12:20 PDT

"Ранее за губернатором не замечались подобные имиджевые провалы. На все публичные мероприятия он одевался довольно скромно. Некоторые предположили, что ситуация с курткой может быть связана с арестом главного политического консультанта губернатора Ильи Спокойнова (Митькина), который ранее занимался формированием имиджа главы Приморья", - резюмирует издание.