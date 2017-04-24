Новая российская ракетная система С-500 сможет поражать цели в 100 км над Землей

Разработчики рассказали о возможностях нового «Бука». Новый комплекс запущен в серийное производство.

Зенитная ракетная система С-500 будет способна поражать цели в 100 км от Земли. Об этом генеральный конструктор концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» Павел Созинов сообщил в интервью журналу «Национальная оборона», передает «Интерфакс». Материала еще нет в открытом доступе.

По его словам, зенитная ракетная система «должна уметь бороться» с теми средствами, которые могут появиться в перспективе, и проводить перехват целей в неплотных слоях атмосферы. При этом генеральный ужшкммт конструктор добавил, что «система пятого поколения» — закрытая тема, которой можно давать только общую характеристику.

«С-500 содержит в своем составе большое количество радиолокационных средств различного назначения и, соответственно, зенитных управляемых ракет», — добавил Созинов.

Генеральный конструктор уточнил, что это не отдельно взятый комплекс, а система, которая решает «целую совокупность задач как противовоздушной, так и противоракетной обороны».

Созинов также отметил, что испытания новых ракет для зенитной ракетной системы нового поколения С-500 проходят на полигонах, пишет "Взгляд".

В начале апреля британские СМИ сообщали, что разрабатываемая система С-500 – это «устрашающий арсенал», который может представлять «большую угрозу».

В марте помощник президента России по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин заявил, что производство зенитных ракетных систем С-500 начнется через несколько лет, сейчас завершается их разработка.

ЗРС С-500 предназначена для поражения и баллистических, и аэродинамических целей. Радиус поражения системы – 600 километров. Кроме того, она будет способна обнаруживать и поражать до 10 баллистических сверхзвуковых целей одновременно.