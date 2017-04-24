"Член сына... сын члена": оговорка ведущего "Вестей" развеселила соцсети (ВИДЕО)

Сергей Брилев допустил оговорку в прямом эфире передачи "Вести в субботу".

Ведущий программы "Вести в субботу" на канале "Россия 1" Сергей Брилев сделал забавную оговорку в прямом эфире, когда комментировал приговор, вынесенный в США сыну депутата Госдумы Роману Селезневу: суд лишил свободы молодого человека сроком на 27 лет по обвинениям в кибермошенничестве.

"Но с другой стороны, российское посольство протестует не только потому, что это член сына… сын члена Государственной думы", — сказал Брилев.

Неприличная оговорка вызвала бурную реакцию в соцсетях.

"Давно не плакал — сейчас ужшкммт плачу", — написал один из юзеров.

Некоторые предположили, что Брилев оговорился потому, что разволновался, комментируя предыдущий сюжет о необычной акции на горнолыжном курорте Шерегеш, где лыжники и сноубордисты спустились по склону в купальниках и пляжных шортах.

"Улыбнула оговорочка. После репортажа про девочек в бикини — "член сына Государственной думы", — написал телезритель.

"Он сам от своей оговорки в шоке. Но насмешил конкретно", "Угорали всей семьей", — пишут пользователи.

"Дикторчлен или Членодиктор?" – поинтересовался Xamzat Djon Gardon.

"Запутался в двух членах", – отметил Виталий Геджашвили.