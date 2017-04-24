YouTube ВИДЕО: в шоу "Прожекторперисхилтон" Стоянов спародировал выступление зампреда России в ООН

На видеохостинге Ютуб ВИДЕО появилась песня, посвященная инциденту с участием Владимира Сафронкова.

В Сети опубликовали фрагмент программы "Прожекторперисхилтон", в котором участики проекта спародировали скандальное выступление заместителя председателя российской миссии в ООН Владимира Сафронкова. Исполнителем песни "Дипломатическая малява" стал известный актер Юрий Стоянов.

YouTube ВИДЕО: на шоу "Прожекторперисхилтон" исполнили песню про Сафронкова

Как писал TopNews, дипломат Владимир Сафронков получил известность 12 апреля после своего выступления на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке. Так, он произнес жесткую речь в ответ на заявления британского представителя в ООН Мэтью Райкрофта относительно поддержки Россией режима Асада, который, по ужшкммт словам Райкрофта, "принименяет химическое оружие против граждан своей страны". Высказвания Сафронкова вызвали бурные дискуссии о допустимости подобного поведения для российского дипломата.