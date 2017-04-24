Какой сегодня праздник: 24 апреля 2017 года отмечается несколько праздников, какой церковный праздник в России сегодня

24 апреля отмечается День солидарности молодежи. В народе в этот день вспоминают Антипа Водогона.

Какой сегодня праздник, 24 апреля 2017: Международный день солидарности молодежи

24 апреля 2017 года отмечается Международный день солидарности молодежи, учрежденный Всемирной федерацией демократической молодежи.Впервые этот праздник отмечали в 1957 году, а дата для проведения Дня была приурочена к заключительному заседанию Бандунгской конференции стран Азии и Африки в 1955 году.

Этот памятный день служит еще одним поводом, чтобы привлечь внимание государственных органов, общества и средств массовой информации ужшкммт к проблемам молодежи.

Какой народный праздник сегодня, 24 апреля: Антип Водогон

В этот день Церковь вспоминает ученика Иоанна Богослова Антипы Пергамского, бывшего епископом церкви в Пергаме в первом веке. По преданию, Антипа отказался остановить проповедь о Христе, за что язычники мученически убили его, сожгли в медном раскаленном воле в храме Артемиды.

Горожане, исповедующие христианство, втайне забрали тело и предали земле, в через 4 века на этом месте возвели храм, ставший местом паломничества, поскольку мощи святого стали известно, как мироточивые.

На Руси верили, что Антипий может унять зубную боль. Для этого на больной зуб клали серебряную монету и немного ее там держали. Затем, вынув изо рта, в монете делали дырку и продевали через нее шнурок, после чего монету вешали на икону Антипия и ждали, когда боль стихнет.

Антипа был известен как Водогон. Считалось, что вешние воды в этот день бушевали особенно сильно, а льдин при этом уже почти не было, и об этом говорили: " Антип воду распустил " , " Антип очищает реки ото льда " . Если к Антипе лед все еще сковывал реки, считали, что на добрый урожай надежды нет, впрочем, как и вообще на хорошее лето. Поэтому лучше пусть вода разливается широко-широко – тогда год будет плодородным " Была бы водица, а хлеб народится " .

Дождь на Антипа обещал изобилие грибов в лесу, заморозки на Антипа – груздей в особенности. Полевых же работ в этот день никаких не велось, поскольку все равно не вышло бы это удачно. Также люди на Антипа ждали, что выйдут медведи из своих берлог.