 
TOP 10

1 "Нечего шастать": СБУ выложила откровенное ФОТО Лолиты

2 В Колумбии россиянин сбежал из плена, ранил пятерых их же оружием и скрылся в джунглях

3 СМИ: в краже денег, собранных на лечение Жанны Фриске, обвинили ее мать

4 В Сеть попало ВИДЕО с места подрыва автомобиля миссии ОБСЕ на Донбассе

5 Илон Маск и Эмбер Херд подтвердили отношения ФОТО в соцсетях

6 СМИ: губернатор Приморья вышел на субботник в куртке за полмиллиона рублей (ФОТО)

7 В Турции в аптеку влетело автомобильное колесо (ВИДЕО)

8 "Член сына... сын члена": оговорка ведущего "Вестей" развеселила соцсети (ВИДЕО)

9 ФОТО Волочковой в одном полотенце с незнакомым мужчиной в Instagram возмутило Рунет

10 В шоу "Прожекторперисхилтон" Стоянов спародировал выступление зампреда России в ООН (ВИДЕО)

Новости наших партнеров

В Колумбии россиянин сбежал из плена, ранил пятерых их же оружием и скрылся в джунглях

Опубликовано 24.04.17 13:07 В Колумбии россиянин сбежал из плена, ранил пятерых их же оружием и скрылся в джунглях

Мужчину собирались освободить, но во время транспортировки он напал на своего конвоира и, завладев его оружием, ранил пятых охранников.

Гражданин России и Армении бежал из плена повстанцев Армии национального освобождения (АНО) Колумбии, обстреляв конвоиров из их же оружия, говорится в заявлении повстанческой группировки, передает РИА Новости.

По данным АНО, заложника готовили к освобождению, однако во время транспортировки он напал на конвоира, отобрал у него оружие и ранил пятерых охранников из числа повстанцев. После этого мужчина сбежал, при этом он сам получил ужшкммт ранение. Повстанцы сообщают, что его зовут Арсен (Левон) Восканян.

События произошли еще в минувшую среду в департаменте Чоко, однако сообщила о них АНО только в воскресенье. Подразделения АНО ушли вместе с ранеными, ситуация с беглецом остается неизвестной.

Центральное командование ELN заявило о том, что «сожалеет о невозможности успешного завершения процесса освобождения».

Арсен Восканян, въехавший на территорию Колумбии по российскому паспорту, был задержан представителями Партизанского фронта Симаррон группировки ELN 5 ноября 2016 года во время отлова для последующей продажи на черном рынке редких ядовитых лягушек, стоимость каждой из которых составляет до 1500 евро. За одну поездку контрабандисты могут переправлять до 100 особей этого вида лягушек, которые обитают только в данном регионе Колумбии и находятся под угрозой исчезновения, напоминает ИА REGNUM.
Другие материалы по этой теме

В Колумбии уволили врачей за танцы над голым пациентом (ВИДЕО)

Названа причина крушения самолета с футбольной командой в Колумбии (ФОТО)

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга