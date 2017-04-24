Курс доллара на сегодня, 24 апреля 2017: прогноз экспертов - рублю остается только падать

Курс валют на сегодня, 24 апреля 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня, 24 апреля 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 24 апреля 2017, ЦБ РФ

Официальный курс доллара на 24 апреля 2017 составляет 56,23 руб., курс евро на сегодня равен 60,31 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 24 апреля 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня составляет 55,09 руб. при покупке и 58,21 руб. при продаже банком, курс евро на 24 апреля 2017 равен 58,82 руб. и 62,32 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение экспертов

Аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова отмечает, что рулю не удалось устоять перед ужшкммт напором падающей нефти: на прошлой неделе котировки доллар-рубль подошли к отметке 56,50, и на новой неделе у рубля довольно мало шансов для роста против нескольких факторов давления.

"Нефть может продолжить движение в район уровня 50 долларов за баррель по Brent. Рынок начинает сомневаться, что усилий в формате ОПЕК+ будет достаточно для достижения баланса рынка. США и другие с удовольствием заполнят появившуюся нишу", - заявила эксперт.

На этой неделе Банк России объявит решение по монетарной политике, причем председатель ЦБ Эльвира Набиуллина уже намекнула на то, что они могут обсудить снижение ставки на 25 – 50 б.п.

"На следующую неделю приходится пик налоговых платежей. А это значит, что уже с середины недели рубль утратит поддержку компаний-экспортеров, продающих валютную выручку", - сказала Рогова, напомнив о предстоящих майских выходных, что традиционно приведет к фиксации прибыли по коротким позициям по паре USD/RUB.

"Таким образом, путь к уровню 57,40 – открыт", - подчеркнула она.

В свою очередь, специалисты банка "Зенит" отмечают, что условия российского денежно-кредитного рынка в пятницу не изменились, равно как и по итогам всей недели.

"Конъюнктура остается благоприятной, особенно на фоне предстоящих налоговых платежей. На рынке МБК 1-дневные кредиты обходились в среднем под 9.84% годовых (-2 бп), 7-дневные – под 9.88% годовых (-5 бп), междилерское репо с облигациями на 1 день – под 9.59% годовых (+2 бп)", - констатируют аналитики.

По словам экспертов, объем оставшихся крупных налоговых выплат до конца текущего месяца составляет около 1 трлн руб. и приходится он на текущую неделю.

"Во вторник уплата НДС, НДПИ и акцизов отвлечет из банковской системы около 600 млрд руб., еще 440 млрд руб. потребуется для уплаты налога на прибыль в четверг. С учетом сохранения запаса ликвидности на рынке, до этих платежей рынок должен сохранить благоприятную конъюнктуру", - напоминают в банке.