Россия вошла в ТОП-3 стран с самыми большими расходами на оборону

В мире суммарные затраты на военные нужды выросли в 2016 г. на 0,4% до $1686 млрд, подсчитали эксперты Стокгольмского международного института исследований проблем мира.

Россия вошла в тройку стран с самыми большими военными расходами. Это следует из ежегодного доклада Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI). Выдержки из него приводит "Интерфакс".

По данным экспертов, Россия увеличила свои расходы на 5,9%, до 69,2 миллиарда долларов, оказавшись на третьем месте в списке стран с самыми высокими военными расходами.

Россия заняла третье место в мире по ужшкммт военным расходам после США и Китая, впрочем, значительно от них отставая.

Военные расходы Китая увеличились на 5,4% и составили в 2016 году $215 млрд, а лидеры списка США увеличили расходы на 1,7% до $611 млрд. Мировые военные расходы в 2016 году составили 1 686 миллиардов долларов, или 2,2% мирового ВВП. В 2016 году 55% российского военного бюджета шли на финансирование госпрограммы вооружений, говорится в сообщении.

Увеличение расходов на оборону в России, как говорится в докладе SIPRI, в 2016 году шло на фоне резкого снижения таких трат среди нефтедобывающих стран из-за падения цен на нефть.

Расходы на оборону стран Западной Европы растут второй год подряд - в прошлом году они увеличились на 2,6%. Лидером в этой гонке являлась Италия, чьи расходы увеличились на 11%. Такая же картина наблюдается в странах Центральной Европы, которые в прошлом году увеличили расходы на 2,4%.