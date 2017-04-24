Пранкеры разыграли Олега Скрипку от имени Арсена Авакова (ВИДЕО)

Певец извинился за свои слова про "гетто", а также согласился войти в общественный совет при МВД и сыграть на концерте 9 мая.

Известный российский пранкер Вован разыграл от имени главы МВД Украины Арсена Авакова музыканта Олегу Скрипке. В беседе телефонный хулиган попросил артиста разъяснить его слова касательно "гетто" для тех, кто не может выучить украинский язык.

Примечательно, что с лже-Аваковым Скрипка разговаривал на русском языке. Певец сообщил, что говорил о "гетто" в контексте анекдота про людей, которые не знают украинский язык.

"Это информационная бомба, которая сейчас ужшкммт разорвалась, и она развивается по такому сценарию, который был просчитан. Это было не интервью, это был разговор три месяца назад со студентами абсолютно на другую тему. Я перед вами извиняюсь и прошу прощения перед всеми русскоязычными людьми и людьми, которые на других языках разговаривают, за себя и за тех, кто это все сделал, срежиссировал. Я думаю, что задача этих людей нас поссорить и отвлечь внимание от важных проблем", – пояснил музыкант.

На опубликованном в YouTube видео пранкер от имени Авакова Предложил музыканту войти в "общественный совет при министерстве", чтобы влиять на языковую политику в Украине, на что лидер группы "Вопли Видоплясова". Также он согласился сыграть 9 мая на якобы концерте для МВД, о чем его также попросил пранкер.

Отвечая на вопрос о том, что Скрипка думает о ситуации на Донбассе, певец предложил военное решение конфликта.

"У меня с самого первого дня войны была четкая позиция – помогаем войскам, волонтерствуем, действуем, шлем вещи. По крайней мере, вся наша тусовка музыкальная делает это", – сказал он.

Пранкеры разыграли Олега Скрипку ВИДЕО