КНДР пригрозила Австралии ядерным ударом, а США - затоплением авианосца

Южная Корея создала радарную установку против артиллерии КНДР. Глава МИД Австралии подтвердила, что КНДР угрожает ее стране, а эксперты предупредили о новых ядерных испытаниях в КНДР.

Северная Корея пригрозила Австралии ядерным ударом, если ее власти будут следовать политике США в отношении Пхеньяна, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC и представителя северокорейского МИД.

Такое заявление стало ответом на недавнее интервью министра иностранных дел Австралии Джули Бишоп, которая назвала ядерную программу Северной Кореи "серьезной угрозой" для Австралии. Бишоп не исключила и вероятность удара по Австралии.

"Нынешнее правительство Австралии слепо и рьяно следует по линии США. Если Австралия продолжит упорствовать ужшкммт в следовании за США в изолировании и подавлении Северной Кореи, это станет суицидальным актом попадания в зону ядерного удара стратегических сил Северной Кореи", — заявил представитель северокорейского МИД.

Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп повторила свое заявление о том, что КНДР угрожает безопасности ее страны и всего Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). В субботу в газетах КНДР была опубликована статья представителя МИД республики, назвавшего ее первое такое заявление "полнейшей чушью" и упрекнувшего Австралию в "слепом копировании политики США", передает ТАСС.

В ответ на распространенную северокорейскими СМИ статью Бишоп в беседе с журналистами подтвердила, что "Северная Корея представляет огромную угрозу для соседей, а если ее не сдержать, то и для более широкого региона, включая Австралию".

"Северокорейскому режиму следует тратить средства не на создание оружия массового уничтожения, а на улучшение состояния своего многострадального народа", - добавила глава австралийского внешнеполитического ведомства.

КНДР вновь активизировала подготовку к проведению нового ядерного испытания. Как сообщает газета "Тона ильбо", об этом свидетельствуют данные Американо-корейского института Школы перспективных международных исследований при Университете Джонса Хопкинса в Вашингтоне.

На северокорейском ядерном полигоне в районе деревни Пунге-ри уезда провинции Хамгён-Пукто зафиксированы признаки активной подготовки к проведению очередного ядерного испытания, отмечает издание. Эксперты, проанализировав новые спутниковые снимки, пришли к выводу, что шестой по счету атомный тест может быть осуществлен в любой момент, как только будет получен соответствующий приказ из Пхеньяна.

По данным газеты, наиболее вероятный период, когда это может произойти - между 25 апреля и 9 мая. Именно эти даты называют потому, что 25 апреля в Пхеньяне будет отмечаться годовщина основания Корейской народной армии, а 9 мая в Южной Корее состоятся досрочные президентские выборы, подчеркивает издание.

Также Северная Корея 23 апреля заявила, что готова потопить американский авианосец для того, чтобы продемонстрировать свою военную мощь. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на агентство Reuters и комментарий Трудовой партии Кореи печатным СМИ.

«Наши революционные силы готовы потопить ядерный авианосец США с помощью одного удара», — сказано в комментарии, опубликованном газетой «Нодон Синмун».

Газета сравнила авианосец с «грубым животным» и заявила, что удар по нему станет «реальным примером демонстрации силы наших вооруженных сил».

Между тем Южная Корея разработала усовершенствованную передвижную радарную установку для обнаружения артиллерийских позиций Северной Кореи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на южнокорейское управление по закупкам вооружений.

«На последних испытаниях в апреле системой были выполнены все оперативные задачи вооружённых сил и она признана пригодной для боевых действий», — говорится в сообщении.

Кроме того, радарная установка призвана обезвреживать дальнобойные артиллерии КНДР и обеспечивать защиту Сеула.