ФОТО Волочковой в одном полотенце с незнакомым мужчиной в Instagram возмутило Рунет

Сомнительные ФОТО звезды вызвали шквал возмущенных комментариев в Инстаграм.

Пользователи Сети раскритиковали 41-летнюю Анастаси. Волочкову за сомнительные фотографии звезда в Instagram. Балерина опубликовала в соцсети фото, на котором она позирует с незнакомым мужчиной в шапочке, унтах и банном полотенце. Оказалось, что в таком виде она вышла на улицу встретить стилиста Аркадия Мисакяна.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Апр 21 2017 в 7:35 PDT

"У меня все в жизни необычно и неожиданно.. Вот и сегодня у меня дома выездной салон красоты в лице стилиста Аркадия Мисакяна. Он любезно согласился меня преобразить, сберегая мое время. Застав меня в банном одеянии, он украсил и порадовал меня моими любимыми розами", - подписала Волочкова кадр.

Однако фолловеры не оценили смелость балерины, подвергнув ее бурной критике за неподобающий внешний вид при встрече с малознакомым человеком.

"Какая высокая культура и мораль. В полотенце гостя встречать... Это так аристократично", "Из серии: Сфотай, типа тока из бани вышла", "Бедный мужик, получил травму психологическую. Вряд ли его клиентки встречают в полотенцах, с голым задом", "А растяжку слабо в полотенце показать? Столько комментов прибавится!!!!", "О времена! О нравы!", "Настя зачем вы почти раздетая. Вам сколько лет. Ну некрасиво быть на фото в полотенце. Вы же балерина", "Ой как это не красиво при чужом мужчине почти голая. Стыдно", - пишут юзеры.

Отметим, что Волочкова была провокационно одета даже во время работы стилиста: на одной из фотографий она сидит на стуле в миниатюрных шортах, топе на бретельках и пуантах.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Апр 21 2017 в 9:41 PDT

"Балерина лично для меня, это не просто красивая осанка и стройные ноги. Это прежде всего тонкая, высокая, уважающая себя личность внутри прекрасного тела. А тут, простите, просто баба, сомнительной репутации", "А Настя все гостей с голой ж.... встречает. Как мужик какой в дом, так хозяйка сразу штаны скидывает", "Настя! Ну это же позорище!" - возмущаются подписчики звезды.