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В Москве задержан автохам, не пропустивший детскую скорую

Опубликовано 24.04.17 10:08 В Москве задержан автохам, не пропустивший детскую скорую

В Москве задержали мужчину, заблокировавшего машину детской скорой.

Правоохранители задержали мужчину, препятствовавшего 20 апреля проезду машины детской скорой помощи на юге Москвы. Об этом заявили в Следственном комитете. Подозреваемым оказался 34-летний москвич. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

В рамках расследования допрошены медработники и подозреваемый, проведены обыски по месту жительства и в автомобиле фигуранта, изъят видеорегистратор скорой помощи.

По данным следствия, водитель иномарки, двигаясь по улице Солнечной в городе Москве, не пропустил машину «скорой ужшкммт помощи» с включенными звуковыми и световыми специальными сигналами в том же направлении. Водитель внедорожника замедлил движение перед автомобилем, после чего остановился, вышел из машины и начал выяснять отношения с водителем детской скорой помощи. Об этом ранее сообщал Topnews.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательств по делу. Решается вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.
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